Biancavilla-Cavese 0-4 e ora la Gelbison è più vicina

La Cavese conferma la regola del 4 anche nella gara esterna con il Biancavilla. Quella odierna è la quarta gara su cinque in cui i metelliani chiudono con un poker, rosicchiando ulteriore terreno alla capolista Gelbison. Il pari dei vallesi a Lamezia ha infatti ridotto a una sola lunghezza il distacco, pur con una partita in meno per i rossoblu del tecnico Esposito.

Anche a Biancavilla, gli uomini di Troise chiudono la pratica in meno di mezz'ora, rendendo facile anche sul campo un match che alla vigilia aveva comunque pronostico totalmente favorevole alla Cavese. I padroni di casa partono bene ma non trovano lo spunto giusto in fase conclusiva. E così gli aquilotti affondano due volte gli artigli poco prima del quarto d'ora.

All'11’ Romizi serve Allegretti che di prima intenzione fa secco Governali. Al 14’, su palla recuperata da Palma, Banegas allarga per Bacio Terracino che con un tocco morbido realizza lo 0-2. Micidiale l'uno-due dei ragazzi di Troise, che al 26’ mettono già in ghiaccio la vittoria. Allegretti si invola verso la porta sul filo del fuorigioco, il portiere Governali lo stende al limite e guadagna la doccia anticipata; sul susseguente calcio di punizione, Aliperta pennella una traiettoria che s'insacca all'incrocio dei pali.

La nota stonata è però dietro l'angolo. Durante l'esultanza, proprio Aliperta rimedia un problema a un piede che lo costringe a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto entra Corigliano. Di fatto la gara termina qui, perché la Cavese gestisce senza affanni anche nel corso della ripresa. Un infortunio costringe anche Fissore a lasciare il campo poco dopo il quarto d'ora. Il poker poco dopo la mezz'ora, con Palma che deposita in rete su assist di Foggia.