La Gelbison a Biancavilla per la vetta senza Mautone, Graziani e Onda

Dopo il pareggio con il Licata, la Gelbison per non perdere altro contatto con il gruppo di testa va domani in trasferta sul campo del Biancavilla, nel primo dei sette turni infrasettimanali che l'attendono in questa stagione. Il mancato successo nel turno casalingo costringe gli uomini di Gianluca Esposito a cercare di recuperare, ma la trasferta siciliana con la formazione guidata da Ciccio Cozza, non è semplice anche alla luce delle tre defezioni che il tecnico dei rossoblu vallesi lamenta si tratta dell'esperto Mautone, Graziani e dell'under Onda, entrambi infortunati.

Esposito, confermerà il 3-5-2. La gara che inizia alle 15 si gioca allo stadio Raiti di Biancavilla e sarà diretta da Bocchini di Roma 1.