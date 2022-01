Santa Maria Cilento pari senza reti col Biancavilla: Maggio sbaglia rigore

Il Santa Maria Cilento torna a casa dalla trasferta siciliana sul campo del Biancavilla con un solo punto e si rammarica di non aver ottenuto il punteggio pieno pur avendo avuto per buona parte del match il pallino in mano e recrimina per l'errore dal dischetto del bomber prinicipe Domenico Maggio.

Una sfida che i ragazzi di Nicoletti, hanno cercato nelle due frazioni di sbloccare ma un po' la bravura dell'estremo etneo La Rosa, è l'imprecisione sotto porta dei giallorossi, ha finito per incidere sul risultato finale che non si è sbloccato dallo 0-0 iniziale.

Lo stesso Nicoletti, al termine non ha nascosto una certa amarezza per la vittoria sfumata che frena la rincorsa alla zona alta della classifica. Con il pareggio di Biancavilla il Santa Maria sale a quoata 28 e si colloca al sesto posto in tutta solitudine. Domenica nella prima di ritorno si gioca al Carrano con il Real Aversa.