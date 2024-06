Bisceglie-Costa d'Amalfi 1-1: la Serie D si decide a Maiori

Il Costa d'Amalfi conquista un buon pareggio nella finale d'andata degli spareggi nazionali di Eccellenza. Punteggio finale di 1-1 allo stadio Ventura, contro un Bisceglie che può recriminare per qualche ghiotta occasione da gol in più rispetto agli ospiti. Tuttavia la formazione di mister Gino Proto, pur a fronte di importanti assenze, ha offerto una prestazione coriacea, sfiorando la rete già nella prima frazione di gioco.

Dopo un rapido botta e risposta nei primi minuti, al 10' il Costa d'Amalfi ha un'occasionissima con Matrone, al quale però tremano le gambe al momento di concludere a tu per tu con Suma. E la dura legge del gol colpisce immediatamente, con un cross di Monaco che attraversa tutta l'area ospite e scavalca Manzi per il parziale 1-0. La squadra del presidente Savino tenta una reazione ma non ha lo spunto giusto al tiro con Cappiello e Caputo. E allora rischia due volte nel finale quando Bonicelli e Pignataro sprecano incredibilmente i palloni per il possibile 2-0.

La ripresa inizia malissimo per gli ospiti perché dopo 45 secondi Cappiello prova la conclusione ma resta a terra infortunato, privando mister Proto di fisicità in prima linea. Ma la squadra costiera non demorde e al 10' rimette le cose in pari con Pepe, che su angolo sfrutta una dormita generale della difesa nerazzurra. Mister Di Meo stravolge letteralmente l'assetto dei suoi con un triplo cambio, ma il Costa d'Amalfi serra le fila con ordine.

L'unico rischio al 44' su una punizione di Pignataro che scheggia il palo esterno ed esce.

Verdetto rinviato all'ultimo atto. Al San Martino di Maiori andrà in scena una gara aperta a ogni risultato, con il Costa d'Amalfi che può contare sul valore del gol realizzato in trasferta. Ma contro un Bisceglie così esperto potrebbe essere poco intelligente una tattica sparagnina.