L’allenatore Cioffi, in avvio, rivoluziona l'assetto tattico della squadra, a cominciare dal portiere Volzone al posto di Del Sorbo e il Sorrento conquista un meritato pareggio (1-1) esterno dopo lo scivolone casalingo con la Virtus Matino.

Alla mezz'ora in vantaggio il Bitonto con Santoro. L'attaccante neroverde parte sul filo del fuorigioco e supera agevolmente Volzone con un preciso diagonale. Il Sorrento sfiora il pareggio al 34' con Diop con un destro dal limite, conclusione potente che termina fuori di un soffio. La replica del Bitonto al 38' con Danilo Colella che svetta di testa in area, su corner dalla sinistra, Volzone vola nell'angolino basso e respinge evitando il raffoppio dei pugliesi. Un minuto dopo esce Diop ed entra Cassata. Il primo tempo si chiude con il vantaggio del Bitonto per la rete di Santoro.

Nella ripresa, seconda sostituzione rossonera al 1’ con Acampora che subentra a Mansi. Cioffi lascia il 3-5-2 e si affida al 4-3-1-2. Al 4’ arriva il pareggio del Sorrento con un colpo di testa di La Monica, puntuale a deviare in rete un cross di Cassata dalla destra. All'11’ il Bitonto rimane in dieci per l'espulsione di Biason per somma di ammonizioni. Un minuto dopo doppia sostituzione del Bitonto: Manzo e Palumbo subentrano a Lattanzio e Mariani. Avvicendamento anche nel Sorrento con Sosa che entra al posto di La Monica.

Cioffi cambia ancora passando al 4-2-3-1. Al 17’ azione manovrata dei rossoneri, assist sul sinistro di Gargiulo appostato sul limite dell'area piccola, ma l'attaccante non riesce a trovare la coordinazione giusta e spreca l'occasione per regalare il possibile vantaggio al Sorrento. Al 27’ ancora Gargiulo vicinissimo alla rete del sorpasso. Il suo colpo di testa, su cross di Mezavilla, sfiora il palo con il portiere ormai superato. Al 38’, nonostante l'inferiorità numerica, il Bitonto sfiora il vantaggio. Salva il Sorrento un intervento provvidenziale di Acampora sulla linea di porta: Palumbo, lasciato solo al centro dell'area, controlla e focalizza l'attenzione l'angolino della porta di Volzone, ma il difensore rossonero riesce ad evitare la rete, con una respinta sulla linea di porta. Al 43’ Cioffi manda in campo De Marco al posto di Gargiulo. Sui titolo di coda assist di Cassata per De Marco che, a tu per tu con Carotenuto da posizione defilata, calcia di destro sull'esterno della rete (44’ ). In pratica è l'ultima emozione. Finisce 1-1.

Mercoledì prossimo (ore 15), intanto, turno infrasettimanale casalingo con il Brindisi.