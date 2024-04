La sagra del carciofo romanesco dirotta Boreale-Cavese in Abruzzo​

La concomitanza con la sagra del carciofo romanesco, in programma domenica 14 aprile, causa l'anticipo di data e la variazione di sede per la gara tra Boreale e Cavese. Inizialmente prevista allo stadio Angelo Sale di Ladispoli, la partita è stata anticipata a sabato 13 aprile - fischio d'inizio alle 15 - e sarà disputata allo stadio Dei Marsi di Avezzano, in Abruzzo.

La sagra, che si ripete dal lontano 1950, richiama decine di migliaia di persone nei vari giorni dell'evento e dunque ragioni di ordine pubblico hanno indotto la dirigenza della Boreale a reperire un'altra sede in breve tempo per poter disputare l'incontro. La prevendita dei tagliandi, inizialmente sospesa in attesa di nuova sede e nuova data, è ripresa con buoni numeri.

Intanto ha preso il via questa mattina il progetto intitolato FuoriClasse, ideato dalla Cavese in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Balzico di Cava de' Tirreni. Il primo appuntamento ha riscosso notevole successo tra gli alunni dell'istituto, che hanno avuto modo di incontrare alcuni calciatori biancoblu tra i quali il più gettonato è stato ovviamente il bomber Matteo Di Piazza.