Ammenda di 2500 euro a carico della Nocerina, per responsabilità oggettiva relativa al comportamento dei propri tifosi in occasione della gara col Nardò. In particolare, dal settore Tribuna sono state lanciate in campo due bottiglie piene di acqua, che hanno fortunatamente solo sfiorato la testa di un assistente arbitrale. Ammenda più salata del previsto, a causa della recidività dei tifosi in episodi simili.



Il Giudice Sportivo ha inoltre appiedato per due turni il difensore Vincenzo Russo: l'esperto centrale ha “bagnato” il suo esordio con la maglia rossonera rimediando un'espulsione, per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un assistente arbitrale.



Non si è ancora chiuso, infine, il capitolo calciomercato. Gennaro Conte, attaccante esterno classe 2000, è stato ceduto a titolo definitivo alla Cavese. © RIPRODUZIONE RISERVATA