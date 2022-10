L'Afragolese crolla nel recupero: sconfitta con recriminazioni a Brindisi

Bruciante sconfitta per l’Afragolese, che dopo due pareggi consecutivi cade a Brindisi contro la seconda forza del girone. Al Fanuzzi finisce 2-1 per i padroni di casa: il gol partita arriva in pieno recupero, dopo una ghiotta occasione di marca rossoblù. Sconfitta con una consistente carico di recriminazioni, dunque, ma l’Afragolese c’è. rossoblù adesso sesti, a due punti dai playoff.

La prima occasione è proprio di marca ospite, confezionata lungo l’asse Cerone-Longo: velenosa la conclusione del capitano, che fa la barba al palo. I rossoblù palesano una certa predominanza ma alla prima occasione passa il Brindisi: dagli undici metri Dammacco fa 1-0. La reazione ospite è immediata e – dopo appena otto minuti – porta al pari targato Cerone. Magistrale la sua punizione, che scavalca la barriera e si insacca per l’1-1. Nel finale di frazione un reattivo Provitolo si oppone ad una pericolosa conclusione ravvicinata di Dammacco.

Due occasioni per parte nella ripresa, entrambe nel finale. La prima è di marca afragolese: chirurgica la conclusione di Longo, che esalta i riflessi del portiere di casa. Nulla può invece Provitolo – al minuto 92 – sulla beffarda conclusione di Zampa che vale il definitivo 2-1.