Brindisi-Cavese 1-0, c'è l'aggancio: Sirri decide nella bolgia del Fanuzzi

La Cavese esce sconfitta di misura dal big match del Fanuzzi. Il Brindisi vince 1-0 e aggancia gli aquilotti in vetta alla classifica del girone H di Serie D. Davanti a circa 9mila spettatori va in scena una gara dai due volti, in cui la Cavese si fa preferire nella prima frazione, lasciando poi spazio alle iniziative dei padroni di casa.

Non mancano le occasioni alla formazione di mister Troise, che nel primo quarto di gara sfiora il vantaggio due volte con Bacio Terracino e una volta con Banegas. Del Brindisi c'è traccia nel finale con la rovesciata di Sirri e una conclusione di Dammacco fuori bersaglio.

Nel secondo tempo i padroni di casa pigiano sull'acceleratore. Opoola e Gorzelewski sfiorano il vantaggio che arriva invece al 23': la firma è quella di Sirri che insacca sugli sviluppi di un angolo contestato dalla Cavese. L'ex biancoblu D'Anna trova Colombo a sbarrargli la strada del raddoppio. La Cavese prova a reagire con Bubas al 37', ma resta in 10 uomini quando l'arbitro ravvisa un fallo da ultimo uomo di D'Amore su Opoola. All'ultimo respiro Magri ha sui piedi l'occasione del pareggio ma conclude sull'esterno della rete un attimo prima del fischio finale.

Discorso promozione rinviato al prossimo turno... forse. La Cavese ospiterà la Nocerina, il Brindisi sarà di scena in trasferta contro il Gladiator; dunque, due pericolanti sulla strada delle due pretendenti alla Serie C. E in caso di risultati uguali, si andrà allo spareggio.