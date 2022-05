Brindisi-Mariglianese 0-1 e salvezza matematica

Serviva un’impresa ed impresa è stata. La Mariglianese passa a Brindisi nel segno di Aracri, autentico trascinatore dei suoi, e conquista l’aritmetica salvezza con un turno d’anticipo. Alla fine l’esultanza è incontenibile allo stadio Fanuzzi, con i biancazzurri di Sanchez che festeggiano lo storico traguardo insieme ai tifosi presenti nel settore ospiti. Festa che coinvolge anche i padroni di casa, salvi nonostante la sconfitta per effetto del concomitante ko del Nardò a Fasano.

Al Fanuzzi la posta in palio è troppo alta per entrambe le compagini, che provano a rendersi pericolose sin dalle prime battute. La Mariglianese colpisce alla mezz’ora con una fiammata di Aracri, proprio nel momento migliore dei padroni di casa. Nella ripresa l’undici di Sanchez guadagna progressivamente campo, sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. Ma il risultato non cambia. Ed alla fine è festa per tutti.