Brindisi-Nocerina 1-0: ai rossoneri non basta una gara di contenimento

Sconfitta di misura per la Nocerina nella gara esterna contro il Brindisi. Punteggio finale di 1-0 per i padroni di casa, che nel finale badano al sodo e puntano a conservare il minimo vantaggio contro il tentativo di forcing dei rossoneri.

Gara dal pronostico chiuso già dalla vigilia, tenendo conto delle tantissime assenze nell'organico della Nocerina, che nemmeno al completo eccelle in qualità. In distinta la Nocerina presenta solo diciassette atleti, di cui tre portieri. E ovviamente, Erra imposta una partita di contenimento al Fanuzzi, riuscendo nell'intento per quasi un'ora di gioco.

Il Brindisi infatti produce solo due occasioni pericolose prima dell'intervallo, con Russo impegnato su un tiro di D'Anna deviato da De Marino e con una conclusione di Opoola di poco a lato. La rete che decide il match arriva al 10' della ripresa con Sirri, bravo a sbucare sul secondo palo su angolo di Felleca.

La Nocerina allarga le maglie difensive e rischia di subire il raddoppio, ma Russo è ancora bravo su D'Anna ed Esposito. Via via, i padroni di casa abbassano il baricentro puntando a controllare. La Nocerina non ha mezzi in prima linea per poter cercare varchi utili. Arriva una punizione di Garofalo di poco alta, poi un cross dalla sinistra che danza davanti alla linea di porta biancazzurra senza che alcun atleta rossonero trovi la zampata vincente.

Al triplice fischio arriva la decima sconfitta stagionale per i molossi, che conservano comunque un margine di 3 punti sulla zona playout. Domenica prossima al San Francesco altro match da brividi contro un Barletta che ha di nuovo accorciato le distanze rispetto alla capolista Cavese.