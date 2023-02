Brindisi-Nocerina, gara a rischio: si va verso il divieto di trasferta

La Nocerina prosegue la preparazione in vista dello scontro diretto in chiave salvezza con l'Afragolese. Al San Francesco i rossoneri sono chiamati a fare bottino pieno per evitare che la classifichi diventi ancor più pericolosa. Le Tra infortuni e squalifiche, mister Erra - anch'egli fermato dal giudice sportivo - potrebbe essere costretto a scelte obbligate in tutti i reparti, dovendo comunque tener conto della regola degli under.

La società ha aperto la prevendita, con prezzi che vanno dai 7 euro della Curva Sud ai 15 della Tribuna Centrale. I biglietti sono in vendita presso i punti Futuransa delle due Nocera, GoldBet Piedimonte, Nino Cafe. Nel giorno della partita, a partire dalle 13 sarà aperto il botteghino del PalaCoscioni.

Intanto l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito la gara Brindisi-Nocerina, in programma il prossimo 19 febbraio, tra quelle connotate da alto profilo di rischio. Nell'ultima determinazione il match viene segnalato al Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'adozione di opportuni provvedimenti interdittivi.

Facile ipotizzare dunque che venga disposto divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Salerno, con conseguente impossibilità per i supporters rossoneri di seguire la squadra nel difficile match del Fanuzzi.