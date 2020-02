Manca ancora l’ufficialità, in compenso c’è l’accordo tra i due club. Slitterà di mezz’ora il derby in programma domenica al San Ciro fra Portici e Turris. Si attende dunque la ratifica da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrebbe intervenire nelle prossime ore.

È ripresa intanto questo pomeriggio la preparazione della Turris, reduce dal pesante successo interno contro l’Aprilia. In occasione del derby sarà di nuovo arruolabile il baby Raffaele Fabiano, al rientro dalla squalifica.

Rientri importanti anche per il tecnico azzurro Mattiacci, che ritroverà – dopo il turno di riposo forzato imposto dal Giudice Sportivo – Improta, Onda e Imbimbo. Resterà invece ai box il difensore Boussaada, espulso tra veementi proteste a Muravera, mentre restano da valutare le condizioni di Albanese, costretto al cambio domenica a causa di un infortunio. © RIPRODUZIONE RISERVATA