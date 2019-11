Accade tutto al 22' del secondo tempo di Giugliano-Licata, match valevole per la decima giornata del campionato di serie D. L'allenatore siciliano Campanella sostituisce l'ivoriano Aboubakar. Il giocatore si avvicina alla panchina e ingaggia un duro scontro verbale con un gruppo di tifosi del Giugliano. Gli animi si surriscaldano, il centrocampista esce dal campo in lacrime e fila dritto negli spogliatoi. L'arbitro della gara, Menozzi di Treviso, sospende l'incontro per circa 4 minuti.

La spiacevole querelle si chiude (nel migliore dei modi) a fine gara, quando Aboubakar, accompagnato dai dirigenti del Giugliano, torna sul terreno di gioco a raccogliere l'applauso dell'intera tifoseria gialloblù. Il calciatore ricambia e tutto va in archivio tra abbracci e strette di mano.

Ultimo aggiornamento: 19:00

