LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nemmeno sono cominciati i campionati, che già il rispetto delle norme anti-Covid fa discutere. Con toni decisamente aspri. La polemica è letteralmente esplosa tra le società del Marcianise e della Nuova Napolinord (entrambe ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, girone A), a seguito della notizia della positività al nuovo coronavirus di un calciatore gialloverde. Flegrei e casertani si erano affrontati domenica scorsa – 13 settembre – nella prima gara di Coppa Italia Dilettanti (terminata col successo esterno del Marcianise). Poi il rovente scambio di accuse.– Con una nota ufficiale, la Nuova Napoli Nord ha fatto sapere d’aver «effettuato su tutti i giocatori, staff e dirigenti i test sierologici in merito alla partita di domenica contro il Marcianise Calcio, dato che un giocatore domenica ha giocato titolare ed è risultato positivo al Covid-19 successivamente, senza avvisarci dell'accaduto. La società ha subito preso provvedimenti e tutta la squadra è risultata negativa ai test. La speranza è che nel cammino del campionato si possa essere più coscienziosi».– Il Marcianise ha intanto precisato che il calciatore in questione è in isolamento fiduciario e che la società, «come da normativa, ha sottoposto tutti i dirigenti, componenti dello staff tecnico e calciatori al tampone, che è risultato negativo».Poi la replica al club flegreo. «In merito alle accuse della Nuova Napoli Nord, la società ne dichiara la totale infondatezza e intende fare importanti precisazioni. In primis si ribadisce che i controlli medici, svolti alla vigilia per tutti i tesserati, hanno dato esito negativo mentre la certezza della positività del suddetto calciatore è avvenuta successivamente alla gara». Quindi la controaccusa. «Si contesta inoltre la totale inadeguatezza della società ospitante della gara di Coppa Italia Dilettanti, svoltasi domenica scorsa 13 settembre in un orario, le 11.30, insostenibile e pericoloso per la salute di ogni atleta presente a causa degli oltre 35 gradi. Arrivata allo stadio Castrese Giarrusso di Quarto con due ore di anticipo (come da regolamento), il Marcianise ha riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19 (D.P.C.M. del 7 agosto 2020), con l'assenza dei termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e del gel igienizzante per la pulizia delle mani».Il Marcianise – condotti tutti gli accertamenti del caso sui propri tesserati – resta adesso in attesa di conoscere eventuali provvedimenti in relazione «al regolare svolgimento od al rinvio della sfida di mercoledì 23 settembre contro la Frattese, valevole per la seconda giornata del girone A di Coppa Italia Dilettanti». Nel frattempo, un auspicio. «Si confida nella correttezza e nel buon senso di tutti al fine di garantire al calciatore positivo il diritto alla privacy, fondamentale in un momento delicato come questo».