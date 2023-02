La Casertana sbarca in Sardegna con il chiaro e scontato obiettivo di superare la Sarrabus Ogliastra per riprendere il discorso vittoria interrottosi bruscamente nelle ultime due giornate dove ha raccolto appena un punto. Ieri, di buon mattino, la comitiva rossoblù è partita alla volta dell'aeroporto di Elmas per poi raggiungere il ritiro fissato in un hotel ubicato nel Comune di Girasole, piccolo Comune di poco più di mille abitanti in provincia di Nuoro. Rifinitura, poi, in un campo vicino alla sede del ritiro.



«Quella contro l'Ogliastra è un'altra tappa importante del nostro cammino fino al termine della stagione regolare dice il tecnico dei falchetti Vincenzo Cangelosi -. Dobbiamo chiaramente migliorare sotto il profilo della concentrazione sul quale stiamo lavorando. Spero, quindi, che su questo punto ci siano passi avanti perché per il resto la squadra ha sempre cercato di esprimere in tutte le partite quello che stiamo provando in allenamento. Sotto il profilo della mole di gioco ne stiamo facendo tanta, ma concretizziamo poco in proporzione a quanto riusciamo a costruire e anche su questo stiamo lavorando. Ma, ripeto, quello che maggiormente mi interessa è di avere una squadra più attenta, specialmente in fase difensiva. Però quando entra a partita in corso mi dà quello che io cerco da lui».

Avversario di turno è una squadra reduce dal pesante kappao esterno nel derby con l'Atletico Uri che l'ha fatto rimpiombare nella zona pericolosa della classifica, ma che comunque resta una compagine temibile davanti al pubblico amico. Ne sa qualcosa l'ex capolista Sorrento, superato in terra sarda lo scorso novembre. «troveremo una squadra molto attenta dice Cangelosi anche perché è risaputo che le squadre sarde quando giocano in casa scendono in campo con uno spirito diverso. Ci tengono molto ai loro tifosi e fanno delle gare casalinghe il loro punto di forza in ordine agli obiettivi da raggiungere. Pertanto, bisognerà stare molto attenti per l'intero arco della partita».



Cangelosi recupera il centrocampista Manzo, assente sette giorni fa contro il Cassino per squalifica, ma è costretto a fare a meno di Rainone, fermato da un problema di natura muscolare. Al centro della difesa, quindi, torna dal primo minuto Soprano, peraltro l'unico difensore centrale di ruolo rimasto disponibile per questa partita, in coppia con Sabatino. Detto di Manzo, a centrocampo dovrebbe tornare titolare Tringali con Atteo che, pertanto, tornerà in panchina. In attacco, stando anche alle indicazioni del test infrasettimanale contro il Venafro, dovrebbe essere riconfermato il terzetto visto all'opera contro il Cassino con Bollino nuovamente preferito a Liurni con Taurino sul lato opposto.



«Mi aspetto tanto sia da Bollino che da Taurino - dice Cangelosi -. Bollino ha giocato poco con me perché quando sono arrivato era alle prese con problemi fisici. Se riesce a trovare continuità in allenamento e in partita, secondo me può darci un forte aiuto». Ancora panchina, quindi, per Turchetta. «Gianluca è un giocatore che conosco meglio rispetto agli altri, ma all'andata ha avuto dei problemi fisici per cui deve ancora trovare una condizione che gli consenta di partire dal primo minuto». La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con Prisco in porta; in difesa, come detto, Soprano e Sabatino centrali, con paglino e Sena sugli esterni; Casoli, Tringali e Manzo da destra verso sinistra della linea mediana del campo; in attacco, infine Ferrari terminale di riferimento supportato sugli esterni da Bollino e Taurino. Terna arbitrale tutta lombarda quella designata per la gara odierna. Dirigerà l'incontro Fabrizio Carsenzuola proveniente dalla sezione Aia di Legnano che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Gennantonio Martone di Monza e Matteo Franzoni di Lovere (Bergamo).