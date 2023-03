La Casertana lancia il guanto di sfida alla "bestia nera" della Paganese, in una partita che si preannuncia ricca di gol. Se il campionato è ancora aperto un pizzico del merito va proprio dell'Atletico Uri, che domani alle 14.30 sarà avversario dei falchetti in Sardegna.

I giallorossi hanno stoppato la capolista azzurrostellata in due occasioni su due. All'andata, sull'isola, finì in parità (1-1). Al ritorno a Pagani, addirittura l'Atletico Uri si è imposto dominando (3-0). Niente male per una neopromossa che naviga ai margini della zona playout e che è ancora alla ricerca di punti salvezza. Alla Casertana servirà la massima attenzione per tornare dalla Sardegna con quei tre punti che servono ad alimentare i sogni promozione, alla vigilia dello scontro diretto con il Sorrento che condivide la vetta della classifica con la Paganese a più tre proprio sui rossoblù. Lo testimonia anche la partita dell'andata quando, comodamente in vantaggio, la squadra allora di Panarelli, si fece quasi raggiungere dall'Uri per poi chiudere la partita sul 5-3.



Si affrontano il miglior attacco e la peggior difesa del campionato ma anche qui i numeri nascondono qualche insidia perché i sardi, con 40 reti realizzate, hanno anche il sesto rendimento offensivo del girone. Lecito aspettarsi una partita con molti gol, proprio come piace a mister Cangelosi che, come il suo maestro Zeman, i tre punti li vuole di certo, ma meglio se conditi da una buona dose di spettacolo.

Ieri la Casertana ha sostenuto una seduta di lavoro tattico per provare schemi e accorgimenti in vista della partita di domani. Tringali e Taurino, reduci da problemi fisici, hanno lavorato con il gruppo nella parte finale dell'allenamento. Solo questa mattina, dopo la rifinitura, il tecnico deciderà se portarli in Sardegna oppure no. Invece, mancherà certamente capitan Rainone che anche ieri è rimasto a riposo, oltre al centrocampista Casoli che è squalificato. La partenza è fissata in aereo dopo pranzo, il ritiro in provincia di Sassari. Domani, dopo la partita, la Casertana prenderà immediatamente la via del ritorno. Lo staff tecnico, infatti, ha programmato un allenamento già per domenica per sfruttare al massimo i giorni che separano i falchetti dalla decisiva sfida contro il Sorrento. Perché la partita di giovedì al "Pinto" valga qualcosa in chiave promozione è però necessario vincere prima quella di domani a Uri.



E, sul punto il mister è stato chiaro più volte, proprio contro i giallorossi bisognerà evitare quei cali di concentrazione e quegli errori individuali che in passato sono costati troppi punti alla Casertana. Nelle fila dei giallorossi sardi l'osservato speciale sarà Alessandro Aloia, 26enne attaccante scuola Avellino che in questa stagione ha già segnato 12 reti e fornito ai compagni quattro assist. Una vita in serie D per il bomber dell'Atletico Uri che rappresenterà un cliente per nulla facile per la coppia di centrali casertani Sabatino e Soprano. A segno anche nell'ultima sfida contro il Pomezia (persa dalla sua squadra per 2-1) Aloia gioca in coppia con Demarcus nel 3-5-2 di mister Paba. Un modulo solo apparentemente abbottonato visto il rendimento offensivo della squadra sarda. Sarà compito di Cangelosi trovare il modo di mettere quante più volte possibile i suoi attaccanti in condizione di giocare l'uno contro uno con i difensori avversari. Con due esperti del dribbling come gli esterni Turchetta e Bollino potrebbe essere proprio quella zona di campo a decidere la partita.

Nella Casertana, confermato il tridente offensivo con Ferrari al centro, le maggiori novità di formazione, ci saranno a centrocampo viste le non perfette condizioni di forma di Tringali e la squalifica di Casoli. Al fianco di Manzo, giocherà certamente Vacca mentre per la terza maglia è ballottaggio tra Matese ed Atteo con il primo in vantaggio. In difesa Sena, Sabatino e Soprano con Paglino che dovrebbe essere preferito a Galletta.