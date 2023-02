Bollino in grande spolvero. Poker dell'esterno della Casertana nella partitella di ieri contro la Juniores rossoblù capolista del suo campionato. Gli altri gol di Liurni (2), Ferrari, Paglino, Turchetta, Casoli, Guida e Del Prete che ha giocato il secondo tempo con la prima squadra. Un'utile allenamento per rinfrescare gli schemi di mister Cangelosi e per curare i dettagli di un'organizzazione di gioco sempre in crescita nonostante la prestazione sottotono di domenica a Frascati.

APPROFONDIMENTI Casertana, i supporter dei falchetti chiamati a raccolta Lupa Frascati-Casertana 0-1: terza vittoria consecutiva e terzo posto Casertana, scontro di alta classifica contro la Lupa Frascati

Domani è già vigilia della prossima sfida di campionato contro il Pomezia fanalino di coda e il tecnico può contare su quasi tutti i componenti della rosa. Non ci sarà Vacca che nemmeno ieri ha preso parte agli allenamenti con i compagni. Non ci sarà neppure Paglino, ancora squalificato. Ma per il resto il tecnico potrà contare su tutti gli effettivi. Una buona notizia in vista di un finale di campionato in cui la Casertana avrà bisogno di tutte le risorse a sua disposizione per cercare una rimonta al primato che al momento è ancora molto complicata. Sono sette i punti di svantaggio rispetto alla coppia di testa formata da Sorrento e Paganese e dieci le partite a disposizione dei rossoblù per compiere l'impresa. Come il mister sottolinea molto spesso, però, la Casertana deve pensare ad una gara alla volta senza guardare né la classifica né il risultato degli altri campi. E allora al momento la concentrazione della squadra è tutta rivolta ai novanta minuti contro il Pomezia.

La partitella di ieri non ha dato particolari indicazioni sulla formazione che il tecnico palermitano intende schierare domenica prossima. L'allenatore ha preferito mischiare le carte, scambiare anche i ruoli per proseguire nel processo di conoscenza delle qualità di ogni calciatore fin nei minimi dettagli. Del resto il tecnico ha già dimostrato di saper variare gli interpreti all'occorrenza, come accade nella gara casalinga contro il Monterotondo quando, per sopperire all'emergenza a centrocampo schierò il terzino Cugnata nel ruolo di mezz'ala sinistra. E poi di tempo per provare la formazione ce n'è in abbondanza visto che anche oggi, come già accaduto mercoledì, la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento. In ogni caso, Cangelosi lo ha confermato più volte, l'undici di base difficilmente cambierà. Verso la conferma la squadra che domenica scorsa ha battuto la Lupa Frascati. Davanti a Prisco in porta agiranno ancora Soprano e Sabatino, coppia ormai titolare con Rainone in panchina. A destra Galletta ed a sinistra Sena con il centrocampo a tre collaudatissimo formato da Casoli, Manzo e Tringali. In attacco Bollino e Ferrari confermati con il solo ballottaggio tra Truchetta (in vantaggio) e Taurino.



E se è vero che la Casertana ha bisogno di ogni risorsa a sua disposizione, è vero anche che i tifosi possono tornare a riempire lo stadio. La delusione giustificata che ha portato il pubblico delle grandi occasioni a disertare il Pinto, può essere accantonata e sacrificata sull'altare più alto delle residue, poche, speranze di promozione. Forse tre vittorie consecutive sono la scintilla giusta per riportare tanti tifosi allo stadio. La società in ogni caso, ha cercato di invogliare la piazza ad accorrere al Pinto fissando prezzi scontati per i biglietti della gara di domenica. Costo unico per la tribuna 10 euro, mentre per i distinti 5 euro. Un gesto che testimonia quanto la Casertana creda nell'importanza del sostegno massivo della sua tifoseria. Si vedrà domenica quanto calda sarà la risposta della città.