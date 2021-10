Coppa Italia Santa Maria-Cavese, al via la prevendita per i tifosi cilentani

In vista del match a turno unico in programma mercoledì 3 novembre tra Santa Maria Cilento e Cavese, valida per i 32esimi di Coppa Italia di serie D, la società di Castellabate del presidente Tavassi, ha dato il via alla prevendita dei biglietti che per il momento è riservata soltanto ai tifosi del club cilentano, in attesa di avere il placet da parte della Questura di Salerno, per l'apertura anche a quelli della Cavese. Il costo del tagliando è di 10 euro più 1.5 per diritto prevendita. Si possono acquistare al botteghino dello Stadio Carrano. La gara che vale l'accesso ai sedicesimi del torneo tricolore avrà inizio alle ore 14.30. Per l'accesso allo stadio sarà necessario presentare il Gren Pass.