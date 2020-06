Era attesa tra ieri e oggi l'annuncio del nuovo allenatore del Giugliano, orfano ormai da qualche settimana del tecnico Massimo Agovino. La società avrebbe però deciso di attendere qualche altro giorno, ovvero l'esito del Consiglio Federale che potrebbe sancire il ripescaggio del club giuglianese in Lega Pro. Se ci dovesse essere l'agognato salto di categoria, la dirigenza gialloblu potrebbe optare per un allenatore non inserito tra gli attuali papabili per la panchina. Si temporeggia, insomma, per definire i futuri assetti tecnici e societari. In caso di permanenza in serie D, invece, sarà scelto - salvo sorprese - uno tra Salvatore Ambrosino, Antonio Sanchez e Guglielmo Tudisco. © RIPRODUZIONE RISERVATA