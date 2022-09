Casertana-Paganese, rebus per il Pinto

Cresce l'attesa nella Casertana in vista del derby di domani contro la Paganese, match clou della terza giornata di campionato. Ma l'attenzione di questa vigilia è soprattutto rivolta alle determinazioni che adotterà la Commissione di Vigilanza riguardo l'agibilità di tutti i settori del «Pinto» scenario del confronto di domani



Ieri si è tenuta in prefettura una riunione fiume al termine conclusasi, però, con un nulla di fatto. Dalla Casertana fanno sapere che l'organo preposto ha preso atto di tutti gli accorgimenti richiesti affinché anche il settore dei Distinti fosse aperto al pubblico, ma nella riunione stessa sono emerse altre criticità che hanno consigliato un aggiornamento. Sta di fatto che entro la mattinata di oggi sarà presa una decisione in merito, anche perché sembra più che probabile che alla partita possa essere presente la tifoseria della Paganese, quindi con conseguenza agibilità della Curva Nord, settore ordinariamente destinato ad accogliere i sostenitori della squadra ospite.



L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, infatti, riconoscendo alla gara di domani profili di criticità per l'ordine pubblico, ha demandato al questore di Caserta, previa riunione tecnica con i rappresentanti delle due società, la fattibilità di alcune misure organizzative da adottare. Tra queste la vendita dei tagliandi d'ingresso per i tifosi della Paganese fino alle ore 19 di oggi nel limite della capienza stabilito dalla Questura stessa e nelle ricevitorie opportunamente individuate; la trasmissione alla questura di Caserta entro le 10 di domani, da parte della Paganese, dell'elenco, comprensivo del nominativo e della data di nascita, di coloro che acquisteranno il biglietto, nonché l'impiego nel settore ospiti di volontari della società azzurrostellata con casacca riconoscibile, simile a quella degli steward. Insomma, sembra emergere la volontà di far assistere alla partita anche i tifosi della Paganese ma, come sopra specificato, con alcune limitazioni.



Nel frattempo, la Casertana sta ultimando la preparazione alla gara di domani alla quale anche per questa occasione mancherà Guida. L'attaccante classe 2002, infortunatosi al ginocchio alla vigilia della gara d'esordio in campionato, sta intensificando il lavoro di recupero iniziato già da un paio di giorni. E' possibile che lo stesso Guida possa essere a disposizione del tecnico Carmine Parlato in occasione della trasferta di Cassino, match, come tutti gli altri, del resto, posticipato al 28 settembre per evitare la concomitanza con le elezioni politiche e amministrative di domenica 25 settembre. A meno che le due società non trovino un accordo che disponga in maniera diversa. Tornando alla gara di domani, Parlato sta studiando ogni mossa possibile in ordine alla formazione che mandare in campo, ciò in considerazione sia dell'assenza di Guida si sul fatto che sembra ormai assodato che lo stesso tecnico rossoblù si affidi nuovamente alla difesa a tre. Contro Nola e Ilvamaddalena si è affidato al 3-5-2 con Tringali ed Esposito impiegati, a turno, a centrocampo e, di conseguenza, rinunciando al trequartista. Stavolta, però, Parlato potrebbe affidarsi a una soluzione diversa, magari sacrificando un elemento di esperienza a centrocampo, oppure scegliendo un attacco più leggero con uno tra Bollino e Turchetta a sostegno di un'unica punta. Bollino, peraltro, si è messo particolarmente in evidenza nella partitella di giovedì contro la formazione juniores, mostrando di mordere il freno alla ricerca di una maglia da titolare.

Arrivato il transfert dall'Arabia Saudita, anche Onazi, l'ultimo acquisto in ordine di tempo della Casertana, è a completa disposizione dell'allenatore, anche se appare difficile un suo utilizzo sin dal primo minuto. Per il centrocampista nigeriano, comunque, non è escluso qualche scampolo di partita.