È febbre da derby in casa Giugliano. I gialloblu, terzi in classifica, sfidano a Torre Annunziata la seconda forza del campionato. Una partita dal pronostico incerto, attesissima dalle due tifoserie. Il Giugliano di Massimo Agovino arriva all'incontro in casa del Savoia con uno score di tutto rispetto: nove sono i punti raccolti nelle ultime tre gare di campionato e nove le reti realizzate.



«È una partita importante - ammette Rosario Di Girolamo, leader della difesa dei tigrotti - È un derby molto sentito e noi dobbiamo aver rispetto per una squadra come il Savoia, una delle poche vere antagoniste del Palermo».



Una gara, quella che si disputerà al Giraud, da affrontare con lo stesso spirito di gruppo che ha caratterizzato gli ultimi match del campionato. «Siamo una squadra che costruisce le sue fortune sul gruppo e sull'unità di intenti - aggiunge Di Girolamo, ex di turno - ma abbiamo anche elementi che possono risolvere le partite in qualsiasi momento. Sarà una sfida avvincente e noi giocheremo a viso aperto».





