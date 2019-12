In casa Agropoli c'era grande attesa per la riapertura della sessione invernale del mercato per poter porre rimedio ad un inizio di stagione molto deficitario. Al momento però, i tifosi dei biancazzurri tirrenici, hanno potuto constatare soltanto voci in uscita. Hanno lasciato l'Agropoli gli attaccanti : Agate, che si è accasato all'Avezzano, Babacar, e il difensore centrale Nathanael, mentre sul fronte ingressi non si registra nessun nome anche se a dire il vero con il tecnico Procopio, in questa settimana si è allenato l'attaccante Carrafiello, per cui appare molto vicina la firma, e non è escluso che possa arrivare prima della trasferta di Brindisi, ma al momento nell'ambiente del club biancazurro vige un non motivato top-secret. © RIPRODUZIONE RISERVATA