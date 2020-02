Agropoli ad Andria con la difesa da rifare

Per l'Agropoli che in settimana ha trovato un nuovo assetto societario che vede Nicola Volpe, nel ruolo di pesidente, e che alla vigilia del match ha tesserato il centrocampista Di Lascio, si appresta ad affrontare la trasferta ad Andria, compagine che naviga nella zona minata. All'appuntamento in programma al " Degli Ulivi" il tecnico dei tirrenici Gianluigi Procopio, si trova alle prese con l'emergenza difesa, in quanto, tre elementi di questo settore: Bonfini, Garofalo e Pagano, sono stati appiedati dal giudisce Sportivo, per cui difesa da inventare, nel consueto 4-4-2 che prevede Sanchez tra i pali, con Matrone, Guida, Ceriani e Stratoti, o l'under Ziroli. Nella mediana, Mariani, Proto, Numerato e Cozzolino, con Di Lascio, pronto a subentrare. In avanti Carafiello e Orefice, in attesa del rientro dell'infortunato Cappiello. La gara ha inizio alle ore 15 e dirige Bozzetto di Bergamo. © RIPRODUZIONE RISERVATA