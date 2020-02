La sfida salvezza che oppone il fanalino Agropoli ai lucani del Francavilla, compagine che occupa la terz'ultima posizione valida per la 25esima giornata, in programma al Guariglia, a causa dei festeggiamenti del carnevale con la sfilata dei carri allegorici in programma anche domenica, per motivi di ordine pubblico d'intesa tra le due società è stata anticipata a sabato 22 . Il fischio d'inizio resta sempre fissato per le ore 14.30. I dirigenti del club biancazzurro, (che da ieri ha una nuova guida tecnica con l'arrivo al timone di Stefano Ferragina, subentrato al dimissionario Procopio), hanno deciso di confermare il costo del biglietto a soli 5 euro per favorire il maggior afflusso di tifosi dei delfini. © RIPRODUZIONE RISERVATA