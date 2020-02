Sul campo del Gladiator con una situazione davvero di emergenza assoluta e con una formazione davvero ridotta ai minini termini trovi l'Agropoli che non ti aspetti e forse non se lo aspettava neanche la compagine di S. Maria Capua Vetere, ha rischiato grosso contro il fanalino di coda del girone H. E alla fine il risultato di parità 1-1 sembra stare più stretto prorpio ai delfini del tecnico Procopio, che proprio alla vigilia ha dovuto rinunciare anche ad Acunzo che ha deciso di lasciare il club. La gara è vissuta sul filo dell'equilibrio per tutto il primo tempo e proprio al tramonto della frazione è arrivato il vantaggio del Gladiator a firmarlo Di Pietro che di testa sugli sviluppi di un corner ha superato Sanchez. Nella ripresa l'Agropoli non molla e trova la forza di pareggiare con Doto al minuto 37. In precedenza era stato espulso Landolfo poi il Gladiator che poi resta in nove per la seconda espulsione di Capone e nel recupero rischia di capitolare sempre con Doto che colpisce il palo al 5 di recupero. Un pari che dà speranze ai delfini sempre alle prese con la crisi societaria. E domenica cìè il derby del cilento con la Gelbison © RIPRODUZIONE RISERVATA