L'Angri accoglie il ritorno di Manzo: squadra a lavoro allo stadio Novi

Una lunga carriera iniziata ad Angri, completamente trascorsa in Serie D, prima del gradito ritorno in maglia grigiorossa. La società doriana ha piazzato un altro colpo importante con il tesseramento del centrale difensivo Luigi Manzo, classe 1985.

Nella passata stagione ha vinto il campionato di Serie D tra le fila dell'Audace Cerignola, concludendo con 30 presenze complessive tra regular season, Coppa Italia e poule scudetto. Torna ad Angri dopo ben 13 anni, portando in dote un bottino di oltre 500 presenze in Serie D condite da una decina di gol. In totale, questa è la terza parentesi in casacca grigiorossa per Gigi Manzo dopo il biennio 2003-2005 e il triennio 2006-2009.

La squadra intanto prosegue nel programma di allenamenti per il pre-ritiro in sede. Dopo il lavoro mattutino di oggi, domani gli atleti affronteranno la seconda doppia seduta agli ordini del nutrito staff tecnico di mister Antonio Floro Flores.

Il tecnico si avvale di Piero Cristiani nel ruolo di vice, di Michele Cerqua come collaboratore tecnico, dei preparatori atletici Antonio Giaquinto e Francesco Viscardi, di Arturo Tudisco nel ruolo di preparatore dei portieri e del match analyst Luigi Esposito.