Angri, ai saluti il centravanti Abayian: Floro Flores contento del gruppo

Guido Ezequiel Abayian lascia l'Angri e torna in Eccellenza dopo la vittoria del campionato tra le fila grigiorosse. Il centravanti argentino ha contribuito alla promozione dei doriani in Serie D con 20 presenze e 5 reti nel girone C del massimo campionato regionale. Indosserà la maglia del Pomigliano, ai nastri di partenza del girone A di Eccellenza 2022-23.

Intanto la squadra di mister Floro Flores ha ripreso questo pomeriggi in vista dell'esordio nel girone G di Serie D, previsto domenica al Pasquale Novi contro l'Aprilia. Il tecnico ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta contro il Francavilla in Coppa Italia.

Nonostante l'eliminazione, l'ex attaccante di Napoli e Udinese ha sottolineato «più del risultato rimane la gara disputata contro un Francavilla che nella scorsa stagione ha chiuso al secondo posto in Serie D. Ho visto in campo una squadra con carattere, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta. Abbiamo creato diverse palle-gol e se non si ha la giusta concretezza si rischia di perdere le partite».