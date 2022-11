Si ferma a sei gare la striscia di risultati utili consecutivi dell'Angri. I grigiorossi lasciano l'intera posta in palio a una Vis Artena più concreta, che approccia meglio alla partita e alla fine vince con merito.

Pur supportata da 500 tifosi, la squadra di Sanchez va sotto dopo appena 2 minuti grazie al gol di De Angelis. Sul fronte opposto Giuliani sigilla la porta rossoverde su due tentativi di Celiento, in particolare alla mezz'ora opponendo grandi riflessi all'esterno offensivo ex Turris e Afragolese.

A inizio ripresa Sirignano fa le prove del raddoppio sugli sviluppi di un corner, alzando troppo la mira. Bellarosa dice di no a Odianose al 12', poi è ancora Celienti a chiamare Giuliani all'intervento provvidenziale. Alla mezz'ora il 2-0 realizzato da Sirignano, con l'ex difensore della Paganese lesto a infilare Bellarosa su cross dalla bandierina. Tripoli potrebbe triplicare ma spreca, così come fa Celiento in pieno recupero, fallendo un calcio di rigore.

Termina dunque 2-0 e i concomitanti risultati di giornata riportano l'Angri lontano dalla zona playoff. Segno ennesimo del grande equilibrio nel girone G, in cui due vittorie o due sconfitte di fila possono cambiare diametralmente il volto della classifica.