Casertana, quattro gare decisive: tour de force per i playoff

Casertana, slitta di una settimana la fine del campionato. La della Lega è stata comunicata ieri. Dovendosi ancora recuperare alcune partite rinviate per covid, e per garantire che la disputa delle ultime due giornate di campionato sia effettuata con i risultati dei turni precedenti già consolidati, gli organi federali hanno sospeso tutte le gare del 27 aprile e del primo maggio. In quella sosta, per quanto riguarda il girone H (quello della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati