Casertana: Paglino squalificato, torna in campo il bomber Guida

Paglino paga cara l'intemperanza di domenica scorsa. Il terzino classe 2003 è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo per aver colpito un avversario a palla lontana. Secondo errore temperamentale della stagione dopo quello capitato al centrocampista Esposito, sempre classe 2003, che venne espulso nel derby con la Paganese e dovette restare fuori anche lui per due turni. Errori di gioventù che anche mister Parlato ha commentato con un semplice vanno corretti e che l'ampiezza della rosa a disposizione del tecnico è sufficiente a coprire senza particolari contraccolpi. Contro la Lupa Frascati domenica prossima e contro il Pomezia quella successiva, però, la Casertana dovrà fare a meno della superlativa spinta sulla fascia del terzino ex Novara: la peculiare caratteristica di Paglino sono quelle cavalcate inarrestabili in grado di scombinare i piani delle difese avversarie. Al suo posto scalda i motori Galletta che ha già giocato in qualche occasione in questo campionato dimostrando buona qualità e maggiore attenzione di Paglino nella fase difensiva. Torna sicuramente a disposizione di mister Parlato l'altro under Guida.



L'attaccante classe 2002, originario di San Marco Evangelista, è fuori da qualche tempo per un problema al ginocchio ma ieri si è allenato regolarmente con i compagni partecipando anche alla partitella di fine allenamento. Sarà quasi certamente tra i convocati a disposizione del tecnico in vista della gara di domenica, pronto a subentrare in uno dei tre ruoli d'attacco. Altra importante alternativa a disposizione di Parlato che ha il compito di gestire un gruppo forte in ogni ruolo e reparto. «Davanti ad ogni cosa viene la Casertana» ebbe a dire il mister in un'intervista di qualche settimana fa come a sottolineare che l'interesse individuale del calciatore va in secondo piano rispetto a quello complessivo della squadra. Su questa linea il tecnico sta lavorando ed è parte del discorso sull'importanza della testa dei giocatori che Parlato spesso ha sottolineato. Due vittorie consecutive sono comunque sufficiente medicina per quelle perplessità che erano nate dopo la sconfitta netta ed inattesa maturata a Cassino. La squadra ha saputo scrollarsi di dosso quella partita battendo prima l'Ogliastra e poi l'ex capolista Monterotondo. Ora l'obiettivo primato è li a portata di mano. La Casertana è seconda in condominio con il Pomezia a soli due punti dal Sorrento capolista. E mentre i Falchetti domenica ospiteranno la Lupa Frascati, le due concorrenti dei rossoblù si affronteranno nello scontro diretto. Un'occasione da sfruttare.



Senza però commettere l'errore di farsi prendere dalla fretta e soprattutto di sottovalutare l'avversario. La serie D e le prime giornate hanno insegnato che ogni gara può riservare difficoltà anche ad una corazzata come la Casertana. E allora, se inevitabilmente i favori del pronostico pendono dalla parte dei falchetti (e sarà così praticamente in tutte le gare) bisogna sempre tenere nella giusta considerazione anche le armi a disposizione degli avversari per evitare di incappare in brutte figure. Vale anche in vista della prossima gara contro la formazione romana che finora ha stentato, ma che nell'ultimo turno è riuscita a darsi una scossa non indifferente vincendo in casa, per tre a zero, lo scontro diretto in zona bassa classifica contro l'Atletico Uri.