Ancora un pari a fermare la corsa della Casertana che viene bloccata sul risultato a reti bianche da una Vis Artena arcigna anche se nulla di trascendentale sotto il profilo tecnico. E' stata una Casertana dai due volti: intensa e determinata, anche se imprecisa, nel primo tempo, inconcludente e scialba nella ripresa. Ancora impreciso Favetta che ha clamorosamente fallito una facile occasione nel finale della prima frazione di gioco, mentre nella ripresa la Vis Artena ha avuto l'occasione migliore però non sfruttandola. Un risultato che penalizza la Casertana nella rincorsa alla vetta, ancora distante sette punti (il Sorrento ha pareggiato in trasferta sul campo della Paganese) e che la vede in classifica scavalcata da Lupa Frascati e Cassino.



Panarelli mette in campo una formazione spregiudicata rispetto alle previsioni della vigilia lasciando in panchina Vacca e inserendo Bollino con Turchetta, Favetta e Guida. Per il resto tutto confermato rispetto al match dello scorso turno di campionato. Come era logico aspettarsi, la Casertana prende subito le redini del gioco costringendo la formazione di casa nella propria metà campo. Il primo squillo rossoblù arriva dopo 10' con Favetta che da posizione decentrata tira alto. Un giro di lancette dopo è ancora Favetta a farsi minaccioso ma sull'attaccante dei falchetti è bravo Sirignano in anticipo. Al 14' un coast to coast di Guida si conclude con un rasoterra da buona posizione che il portiere laziale Giuliani blocca in tuffo. Casertana sempre padrona del campo e al 20' ancora Favetta in agguato anticipato in extremis da un difensore avversario. Al 23', sugli sviluppi di un calcio da fermo, la palla arriva a Guida che, però, non trova lo specchio della porta. Al 28' Casertana vicina al gol stavolta con paglino che da ottima posizione vede la sua conclusione deviata miracolosamente in angolo da Giuliani. Poi c'è una fase in la Casertana prova a rifiatare dando coraggio alla Vis Aryena che al 42' si affaccia seriamente per la prima volta dalle parti di Prisco con Cerbara la cui conclusione è imprecisa. Al 44', però, arriva la più nitida palla gol confezionata dalla Casertana con Bollino che libera Favetta per una comoda conclusione che l'attaccante rossoblù spreca malamente tirando abbondantemente alto sulla traversa.



Nei secondi quarantacinque minuti di gioco chi si aspettava una Casertana finalmente concreta in fase di finalizzazione rimane profondamente deluso. Anzi, la qualità del gioco cala paurosamente tanto che i falchetti non riescono più a trovare con una certa continuità la strada verso l'area di rigore avversaria. Al 50', comunque, una buona iniziativa di Paglino dalla destra non trova sul susseguente tiro cross la deviazione vincente di Guida da pochi passi. Al 64' Turchetta dalla sinistra prova a suggerire per gli attaccanti rossoblù che, però, vengono anticipati in extremis dal portiere Giuliani. Casertana, però, in palese difficoltà nell'attaccare la difesa di una Vis Artena arcigna che chiude tutti gli spazi per cercare la ripartenza in contropiede. Su una di queste al 78' i laziali vanno clamorosamente vicini al gol con Talone che tutto solo davanti a Prisco spreca malamente a lato. All'88', però, squillo rossoblù con Ferrari che su azione d'angolo colpisce la traversa. Il finale è convulso con il direttore di gara che concede in tutto ben 9' di recupero. Al 95' Vacca su azione da calcio d'angolo non trova lo spiraglio per segnare, ma sulla respinta la Vis Artena si rende pericolosa con Odianose sul quale il portiere rossoblù Prisco è costretto al fallo fuori area con conseguente cartellino rosso. La partita si esaurisce lì con la Casertana che torna a casa con un pari carico di rimpianti.