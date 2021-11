Casertana domani a Marigliano, Il tecnico Maiuri chiede umiltà

«Dobbiamo svestire il frac ed indossare abiti umili». Mister Maiuri detta la linea in vista della gara della sua Casertana contro la Mariglianese: «Essere in vetta alla classifica alla 12esima giornata non significa niente. Umiltà, voglia, grinta: questo il segreto per vincere domani. Hanno detto che ci accoglieranno come fossimo una squadra di serie A. Bene, noi giocheremo come se di fronte avessimo il Chelsea». I falchetti giocano in trasferta, ma con il favore del pronostico a loro favore: «Sarà una partita difficilissima, dura, tipica di questo girone. Affrontiamo un avversario che mi aspetto chiuso ma organizzato nelle ripartenze. Dovremo avere pazienza ed essere attenti nella difesa preventiva». Oltre ai lungodegenti Sansone e Roscini mancherà anche il titolare Tufano (ha avuto una contrattura) al suo posto Capitano. Per il resto la formazione sarà quella di sempre: «Siamo in crescita ma possiamo ancora migliorare in termini di organizzazione di gioco, soprattutto nella gestione dei finali e nella continuità nell'arco della partita. Però sono fiducioso: i ragazzi hanno tutto, si allenano bene e l'umiltà che gli chiedo in vista della gara di domani fa parte del loro Dna», ha concluso Maiuri.