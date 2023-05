Casertana tra playoff e stadio nuovo. Giorni di impegno su due fronti per il club rossoblù. Sul campo la squadra cerca di ritrovarsi in vista del match interno di domenica contro la Palmese che serve a blindare il terzo posto. In sede si lavora alla preparazione degli ultimi documenti utili alla firma dell'accordo di concessione con il Comune. La gara d'appalto per la realizzazione del progetto da 51 milioni per la demolizione e ricostruzione dell'impianto di viale Medaglie d'Oro, è stata vinta dalla rete temporanea di imprese composta da Casertana, Aurora Immobiliare e Consorzio Santa Rita. Ora le tre società devono costituirne una nuova: nei prossimi giorni i rispettivi legali rappresentanti si recheranno dal notaio per espletare l'adempimento.

Alla costituenda persona giuridica saranno rilasciate, poi le fideiussioni. Nel giro di una settimana dovrebbe essere tutto risolto: entro metà maggio il "Pinto" passerà nelle mani dei concessionari che potranno passare alla cantierizzazione del progetto che, secondo le previsioni, dovrebbe avvenire in estate. Questione centrale per il futuro del club, quella dello stadio, ma altrettanto importanti sono i risultati del campo.

Le speranze di ritorno in C anche attraverso il ripescaggio, si sono di molto ridotte dopo le ultime sconfitte, in particolare l'ultima, umiliante ad Aprilia. La Casertana dell'ultimo mese non appare squadra in grado di competere alla pari con le prime del campionato ed ha lasciato per strada 12 punti in quattro gare contro avversarie impegnate nella lotta per non retrocedere. Nello spogliatoio la squadra sta cercando di ritrovare quella concentrazione e quella verve agonistica che le aveva consentito di conquistare sette vittorie e otto risultati utili consecutivi portandosi a soli tre punti dalla vetta. Sfumato il sogno di coronare una rincorsa al primo posto che alla fine del girone d'andata sembrava impossibile, secondo lo staff, la squadra si è scaricata mentalmente: di qui le recenti debacle. Ora però è necessario salvare il salvabile e vincere i playoff.



Ieri i falchetti hanno disputato una partitella in famiglia, con la partecipazione anche di alcuni giovani della juniores. Poche indicazioni sulla formazione che domenica affronterà la Palmese. Mister Cangelosi ha cambiato spesso qualcosa a centrocampo e in attacco nelle ultime apparizioni accantonando quella continuità nell'undici titolare che prima non era mai stata interrotta se non per indisponibilità dei singoli. Non una punizione per alcune brutte prestazioni individuali, ha assicurato l'allenatore, ma solo una scelta tecnica. Si vedrà nei prossimi giorni se il mister vorrà tornare all'antico. Da verificare soltanto le condizioni di Paglino. Per il resto, tutti gli effettivi, a eccezione di capitan Rainone, sono a disposizione dell'allenatore. Di certo, al di là degli interpreti, resta la incrollabile certezza del modulo (4-3-3) e soprattutto della necessità di ritrovare concentrazione e voglia. Il prossimo avversario, quinta forza del campionato, non avrà alcun calo perché, da neopromossa, punta a realizzare il sogno di partecipare ai playoff.



Per la gara di domenica sono possibili speciali misure di sicurezza: il Viminale, infatti, ha inserito Casertana-Palmese nell'elenco delle partite a rischio e rinviato al Casms eventuali decisioni. Probabile, come già accaduto due settimane fa in occasione della partita del "Pinto" contro l'Angri, che venga disposta la vendita di biglietti nominativi per il settore ospiti. Oggi se ne saprà di più. Ieri una delegazione della società ha partecipato ai funerali dell'ex portiere rossoblù Giovanni Caropreso, scomparso a 66 anni. Una maglia della Casertana è stata deposta sul feretro.