Casertana, a Pagani derby decisivo. Cangelosi: «Imporre il nostro gioco»

Domani la Casertana giocherà a Pagani un derby che vale la possibilità di tenere accesa una minima speranza di promozione.

«Tutte le partite valgono tre punti - ha detto mister Cangelosi in conferenza stampa - questa conta parecchio perchè i tifosi ci tegnono e perchè ci consentirebbe di aumentare le possibilità di raggiungere il vertice. Noi però, dobbiamo ragionare di domenica in domenica, considerando che il nostro obiettivo dev'essere vincere tutte le partite di qui alla fine».

Attraverso un'idea di gioco chiara: «Stiamo lavorando al tipo di calcio che vogliamo giocare. Dobbiamo avere fiducia nel nostro gioco e cercare di imporlo come sempre. Siamo consapevoli di affrontare una squadra solidissima, organizzata, che difende in sette. Lo sviluppo della partità dipenderà anche dalle condizioni del terreno di gioco perchè un campo pesante non ci agevolerebbe. In ogni caso - ha proseguito Cangelosi - cercheremo di sfruttare la vena realizzativa di Ferrari e di occupare maggiormente l'area anche con i nostri esterni».

Ultima battuta sulla centralità dell'aspetto mentale: «La Paganese, dopo otto vittorie consecutive, ha certamente il morale altissimo. Noi siamo consapevoli di dover centrare un risultato positivo. Per avere la meglio sarà importante concentrarci sulla singola partita, senza guardare la classifica».