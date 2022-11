«L'Atletico Uri è una squadra importante, lo dimostrano gli ultimi risultati. Alla mia Casertana serve più serenità per portare a casa il risultato finale».

Mister Panarelli non prende sotto gamba l'impegno dei falchetti, domani al Pinto alle 14, contro la squadra sarda, ma ha ben chiare le potenzialità della sua rosa.

«Siamo una squadra forte, in tutti i reparti, con tante alternative e calciatori duttili. Ne siamo consapevoli ma al contempo dobbiamo rispettare ogni avversario. Nelle ultime gare in campionato ci è mancato solo il gol. Dobbiamo giocare con maggiore serenità perchè in rosa abbiamo tanti giocatori che a segnare sono bravi e la loro carriera lo dimostra».

Poi sulla formazione: «Lavoriamo sui concetti più che sui moduli, senza integralismi. Abbiamo recuperato tutti tranne Onazi e poi Rainone è squalificato».