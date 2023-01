Se una rondine non fa primavera, la vittoria di Nola non rappresenta la soluzione dei problemi della Casertana. Non per il risultato ovviamente, né tanto meno per la classifica che, grazie ai risultati degli altri campi, vede i falchetti più in alto e con un punto in meno da recuperare dalla vetta che resta comunque troppo distante. Quanto per il modo in cui la vittoria è arrivata. Sul campo della penultima in classifica, pur rinfrancata dal mercato invernale, la Casertana ha sofferto ben oltre il consentito per una squadra della sua caratura.

APPROFONDIMENTI Casertana, Nola battuto 2-1: decisivo Matese nel recupero Casertana, sfida per la vittoria Casertana, Cangelosi si presenta: «È ora di tirare fuori gli artigli»

Non è mancato il tradizionale «regalo» in fase difensiva con il doppio errore di Sena e Sabatino che ha consentito ai padroni di casa di portarsi in vantaggio. Non è mancata la solita confusione in sede di ultimo passaggio: non è mancato, in definitiva, nessuno di quegli ingredienti che costituiscono la ricetta del frittatone cucinato da Rainone e compagni nel girone d'andata. Certamente la squadra ha dimostrato di volere fortemente la vittoria ma questo, visto curriculum e stipendio dei falchetti, è il minimo richiedibile. Certamente la squadra ha dimostrato anche di avere ottime doti tecniche, ma neppure questa è una novità e la si conosceva ancor prima che il pallone cominciasse a rotolare in partite ufficiali. Insomma cambia il risultato, rispetto all'ultimo disastroso dicembre, ed è certamente una buona notizia, ma restano le fragilità di una squadra che, in questo momento, non sembra troppo diversa da quella del girone d'andata.

«I ragazzi hanno avuto difficoltà all'inizio della stagione, perso certezze e tutto è diventato più complicato» ha detto mister Cangelosi nel dopo gara. E questa è la spiegazione più logica del meno dieci dalla vetta di oggi. «Con i risultati si convinceranno di essere ancora tra i più forti del campionato». E questa è la speranza di tutti i tifosi. Perché se è vero che la distanza dalla vetta è ancora siderale, è vero anche che il Sorrento si è fermato in casa, che la Paganese ora prima (in attesa del recupero dei costieri con l'Angri) ospiterà la Casertana nello scontro diretto tra due settimane e che prima dovrà far visita all'ostica Arzachena. Insomma, entro fine gennaio, con qualche altro risultato favorevole delle concorrenti, i falchetti hanno la possibilità di riaprire il capitolo promozione diretta al momento ancora chiuso. Però non con questi presupposti. Troppo presto per valutare il lavoro di mister Cangelosi che, però, almeno su una cosa sembra avere una marcia in più rispetto ai suoi predecessori: la granitica ed incrollabile certezza che questa squadra debba giocare con il 4-3-3 e che abbia gli uomini adatti a farlo. Niente alchimie, niente adattamenti di calciatori in ruoli a cui non sono avvezzi: tutti al loro posto e lavorare su quel modulo. Poi si vedrà.



Intanto la Casertana si gode l'ennesimo gol di Ferrari e la perla di Matese che le hanno consentito di vincere a Nola. Da oggi comincerà a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro l'Ilvamadalena. All'andata, in Sardegna, finì 0-0 e fu il primo campanello d'allarme che lasciò presagire quanto sarebbe avvenuto. Al ritorno, domenica alle 14 al Pinto, dovrà essere tutta un'altra storia. C'è una settimana di lavoro in mezzo, l'opportunità di recuperare definitivamente Soprano che, visto il rendimento della difesa, sembra poter diventare un giocatore chiave.