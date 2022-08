Cavese, due innesti dopo la coppa: un portiere e un difensore per Troise

La Cavese accoglie in gruppo due nuovi calciatori dopo la qualificazione ai 32mi di Coppa Italia di Serie D. La società ha ufficializzato in primis l'ingaggio del portiere Simone Barone. Cavese di nascita, classe 1999, il nuovo aquilotto è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, arrivando anche nell'orbita della prima squadra. In seguito ha difeso i colori di Ercolanese, Rimini, Turris e Carrarese.

Alla corte di Emanuele Troise approda anche il terzino destro Davide Ludovici. Classe 2003, è reduce dall'esperienza in Serie D con la maglia del Castelnuovo Vomano (girone F), con uno score personale di 23 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Prima dell'approdo in Serie D, Ludovici è cresciuto nei settori giovanili di Frosinone e soprattutto Roma, dai campionati Under 17 alla Primavera 1.