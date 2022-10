Cavese, lesione muscolare per Bubas: inizia la prevendita per domenica

Tegola in attacco per la Cavese. Dopo l'uscita forzata dal campo nei minuti iniziali della gara di Nardò, il centravanti Nicolas Bubas si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio muscolare subito.

L'esito è di lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra. Lo staff medico valuterà gradualmente i tempi di recupero del calciatore, che non dovrebbero essere tuttavia inferiori alle tre settimane. Difficile fare ulteriori previsioni non essendo stato specificato il grado della lesione.

Mister Troise dunque dovrà fare a meno di un atleta di grande spessore in prima linea, che offriva al tecnico anche ulteriori soluzioni relative ai possibili sistemi di gioco da adottare.

Intanto procede a buon ritmo la prevendita per la partita interna con il Fasano, in programma domenica allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni. I prezzi vanno dai 5 euro dei settori Curva ai 35 della Tribuna Centrale.

Match delicato per gli aquilotti contro quella che è attualmente la sorpresa del girone H, pur avendo affrontato formazioni non di primissima fascia nel primo scorcio di campionato. Squadra che segna tanto, con marcatori diversi e subisce poco. Numeri praticamente uguali a quelli della Cavese, che dovrà dunque tirar fuori una gran prestazione per provare a riprendersi la vetta del girone H.