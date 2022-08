Cavese pronta all'esordio in Coppa: tante defezioni per il match col Nola

Sarà una Cavese alle prese con numerose assenze quella che esordirà domani pomeriggio in Coppa Italia di Serie D. Il tecnico Troise dovrà rinunciare in primis agli squalificati Altobello e D'Angelo. Out anche Paduano, dato per probabile partente in prestito per poter trovare più spazio.

Del novero degli assenti fanno parte anche Tufano, Munoz e Cappa, che riducono ulteriormente le scelte per l'undici di partenza. Nel 4-3-3 contro il Nola i dubbi dovrebbero riguardare principalmente l'under più giovane e il tridente offensivo. Troise opterà per un attacco completamente over e dovrebbe sistemare i giovani in età di Lega in porta (Colombo), sulle corsie esterne difensive (Rossi e Maffei) e in mediana (Bezzon).

C'è attesa tra i tifosi per il primo reale esame degli aquilotti. Il precampionato ha fornito alcune indicazioni, lasciando perplessità solo in occasione del "largo" ko subito per mano del Picerno dell'ex Emilio Longo. L'arrivo di Bubas a completare il reparto offensivo ha restituito ulteriore entusiasmo a una piazza che però è pienamente consapevole delle difficoltà di un girone che, almeno sulla carta, si preannuncia agguerritissimo viste le operazioni di mercato portate a termine dalle dirette concorrenti.