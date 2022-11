Arzachena-Portici si decide in un tempo. Finisce 3-0 al Pirina: dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, gli smeraldini la sbloccano nel secondo con Pinna, che dopo una manciata di minuti firma poi il raddoppio; nel finale il tris di Manca.

Il ko fa ulteriormente sprofondare in classifica gli azzurri, adesso terzultimi con una sola lunghezza di vantaggio sul Nola, penultimo.

Primo tempo decisamente avaro di emozioni. La prima occasione è confezionata dai padroni di casa, al tiro con Bolo, che però non inquadra la porta. Nel finale il Portici prima perde Diop per infortunio, sostituito da Ciccarelli, poi gestisce male una potenziale occasione in area sugli sviluppi di un corner di Castagna.

Nel secondo tempo l’Arzachena passa al quarto d’ora con Pinna, che nove minuti più tardi firma doppietta e raddoppio dagli undici metri. Nel finale, poi, il tris di Manca.