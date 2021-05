Gelbison cade in casa (1-3) con Castrovillari: addio promozione

La Gelbison incappa nella prima sconfitta casalinga per mano del Castrovillari e a quattro giornate dalla conclusione della stagione deve dire addio ai sogni di promozione in serie C. Contro i calabresi la gara per i cilentani si mette subito in salita, al minuto 3 arriva il vantaggio per mano di Emmanouil, il quale in rapida ripartenza beffa D'Agostino. La replica della Gelbison sbatte sui legni: prima con Mautone, poi con il capitano Uliano. Invece al 19' il Castrovillari trova la rete del raddoppio con Fernandez. La reazione della Gelbison viene premiata dalla marcatura di Mautone al 33' che riapre i giochi, ma prima dello scadere del tempo una tegola per Ferazzoli, che perde l'attaccante Sparacello. Nella ripresa si attende la Gelbison,, ma arriva la terza segnatura degli uomini di Terranova, che al 7' realizzano con Mileto,la rete di fatto chiude i giochi. Nonostante i tentativi dei cilentani il risultato non muta e la Gelbison incassa l'amara sconfitta che la costringe a rinunciare a giocarsi la promozione in terza serie, obiettivo che resta in mano alle due squadre di Messina che dal canto loro non hanno perso colpi.