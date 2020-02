La Gelbison dopo il passo falso di Gravina, si prepara a ricevere il Cerignola, che appare in risalita e torna a sperare nella promozione. La gara di domenica al Morra, su accordo tra le due società è stata posticipata di mezzora e il fischio d'inizio è fissato per le ore 15. Intanto ha preso il via anche la prevendita per i tifosi del club pugliese, non ci sono limitazioni per cui l'intero settore di 420 posti sarà a disposizione, anche se i tagliandi dovranno essere acquistati nel punto vendita di Cerignola, entro sabato, al costo di 11.50 euro. Nel giorno della gara, infatti, i botteghini del settore ospiti rimmarranno sbarrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA