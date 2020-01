L’obiettivo della Gelbison è interrompere il tabù Morra e ritornare alla vittoria, divenuta dalle parti del Cilento, una illustre sconosciuta. E quale migliore occasione lo scontro diretto con il Francavilla, che come i rossoblu vallesi prova a conservare la prestigiosa quarta serie, alla fine l’obiettivo viene ancora una volta fallito. Nonostante la costante pressione esercitata dai rossoblu cilentani la gara con i sinnici non si sblocca dallo 0-0 iniziale e per la Gelbison si allunga la serie senza vittorie che in casa mancano dalla prima di campionato. A dire il vero gli uomini di Squillante ci hanno provato in tutti i modi ma sono andati a sbattere contro la diga eretta dal Francavilla. Il triplice fischio dopo 16’ a causa dell'infortunio di Mambelli al 90' nell'occasione il calcitore sinnico è stato anche espulso per doppia ammonizione, costringe ancora una volta la Gelbison a rinviare la vittoria e a rimanere in piena bagarre playout. © RIPRODUZIONE RISERVATA