La Gelbison acciuffa il pareggio nel finale: 2-2 a Licata

La Gelbison non va oltre il pareggio sul campo del Licata e al pari delle due squadre di Messina che la precedono in classifica si deve accontentare di un solo punto che fa rimanere immutata la classifica nella parte alta. La Gelbison dopo essere passta in vantaggio nella fase conclusiva della prima frazione ha rischiato anche di perdere. Per questa gara il tecnico Ferazzoli, deve rinunciare ad Onda, che ha riportato una frattura al gomito, e a Romano, che ha rimediato uno stiramento, ma non rinuncia al 3-5-2. La gara va avanti nella prima frazione sul filo dell'equiibrio fino al 44' quando Mautone di testa sblocca il match. Nella ripresa il Licata al 14' trova il pareggio con Izco, e al 37' con Catalano, ribalta la situazione, ma la Gelbison al 43' con Mesina riesce a riequilbrare la gara che si chiude sul 2-2. E domenica a Vallo della Lucania, arriva il Rotonda dell'ex allenatore Alfonso Pepe.