Inutile dire che in casa Gelbison l'obiettivo è quello di ritrovare la vittoria che sembra diventata una vera e propria chimera soprattutto quando i rossoblu vallesi del tecnico Squillante, giocano sul campo amico del Morra, divenuto un tabù. La Gelbison, infatti non vince in casa dalla prima giornata ovvero dal primo settembre, da allora sono trascorsi quasi 5 mesi, durante i quali al cospetto dei propri tifosi, Uliano e soci, non sono andati oltre il pareggio e in una occasione anche hanno perso con il Taranto. L'obiettivo è quello non solo di interrompere la sequela negativa ma anche di aggiudicarsi lo scontro con il Francavilla, diretta antagonista per la salvezza e conquistare i 3 unti. Per questa gara il trainer dei rossoblu può contare sul reupero del capitano Uliano, per il resto non ha problemi di scelta. La gara con i sinnici del tecnico Lazic, inizia alle 14.30 e a dirigere è stato chiamato Madonia di Palermo. © RIPRODUZIONE RISERVATA