La Gelbison continua ad operare in modo molto attivo sul mercato ed ora alla corte del tecnico Luigi Squillante, arriva un altro attaccante questa volta in quota under, si tratta di Luigi Tagliamonte, 20 anni, che ha iniziato la stagione nelle fila del Gravina, ed in passato ha vestito anche la casacca del Nola, della Sarnese e della primavera dell'Avellino. L'attaccante nato a Mercato San Severino, si sta già allenando con il club cilentano ed è seguito dal procuratore Giovanni Piemonte, che ha curato la trattativa insieme al direttore sportivo della Gelbison Nicolò Pascuccio. Tagliamonte, sarà presentato domani agli organi di informazione. Ultimo aggiornamento: 16:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA