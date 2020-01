La Gelbison impegnata a cercare di conservare ancora una volta la permanenza in serie D, da questa stagione porta sulle sue maglie il logo del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, e da oggi su indicazione del presidente dell'ente Tommaso Pellegrino, ha deciso di sposare appieno la campagna che il Parco sta combattendo contro l'utilizzo della plastica e tra i calciatori l'uso è enorme soprattutto per le bottigliette di acqua. Da domenica in occasione della gara casalinga con il Fasano, non saranno più utilizzate, infatti il presidente del Parco Nazionale ha consegnato ad ogni singolo calciatore rossoblu una bottiglietta in alluminio con il marchio del Parco raffigurante la Primula Palinuro. La società vallese intanto ha consegnato a Pellegrino, la tessera di socio della Gelbison e una maglia del club. Sono previsti in tema ambientale anche diversi incontri con i ragazzi delle scuole calcio legate al club vallese per promuovere il Plastic Free. © RIPRODUZIONE RISERVATA