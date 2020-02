E' il gruppo l'arma in più del Giugliano di Massimo Agovino, da settimane stabilmente nei piani alti della classifica. I tigrotti sono terzi alle spalle delle due corazzate del girone I, Palermo e Savoia, con un rendimento (soprattutto quello interno) a dir poco entusiasmante. Finora una sola squadra, il Palermo, è riuscita infatti ad espugnare il fortino dei gialloblu, che nell'ultimo turno sono riusciti a superare anche l'ostico Messina.



Una vittoria targata Antonio Orefice (nella foto), classe 2000, quarto marcatore tra gli under di tutti i gironi della serie D. L'attaccante ha la media di un gol ogni 142 minuti. In grande spolvero, nella vittoriosa gara con il Messina, sconfitto nei minuti finali, anche Rosario Di Girolamo, leader della difesa giuglianese: "In casa stiamo facendo benissimo, anche perché trascinati da un grande pubblico - spiega Di Girolamo - ora per fare l'ulteriore salto di qualità occorre essere maggiormente concentrati in trasferta". © RIPRODUZIONE RISERVATA