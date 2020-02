E' l'arma in più in questo periodo del Giugliano di Massimo Agovino, terzo in classifica e lanciatissimo nella corsa play off. Gennaro Esposito, ex Napoli, è l'attaccante più in forma dei tigrotti, autore di una doppietta contro il Roccella battuto al fotofinish. La sua seconda rete, messa a segno in pieno recupero, è una perla che ha fatto esplodere il De Cristofaro. "Ho detto a Di Girolamo di servirmi il pallone - spiega l'attaccante del Giugliano - perché ero sicuro che avrei fatto gol. Gli assenti? Tutti importanti, ma io non sono certo l'ultimo arrivato: sono reduce da un'esperienza, quella a Messina, che mi ha regalato non poche soddisfazione. Ho realizzato 17 reti e credo, pertanto, di essere un giocatore importante e di poter dare il mio contributo a questa squadra". Domenica, in casa del Marina di Ragusa, Esposito ritroverà il suo compagno di reparto Orefice, assente nella gara con i calabresi. © RIPRODUZIONE RISERVATA